МИД направил Украине ноту из-за нарушения договора о дружбе

Москва направила Киеву ноту, изложив нарушение Украиной договора о дружбе с Россией, сообщило министерство иностранных дел России.

Как отмечается на сайте ведомства, Украина нарушила статью 6 договора, в которой стороны берут на себя обязательство «не заключать с третьими странами каких-либо договоров, направленных против другой Стороны», а также не допускать, «чтобы ее территория была использована в ущерб безопасности другой Стороны».

Кроме того, Киев нарушил статью, согласно которой стороны гарантируют «защиту этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории и создают условия для поощрения этой самобытности», а также обязуются «содействовать созданию равных возможностей и условий для изучения русского языка в Украине и украинского языка в Российской Федерации».

«Выше приведенной информации, как представляется, достаточно, чтобы трезво оценить, кто и когда начал нарушать Большой договор. Все это мы подробно изложили в соответствующей ноте в МИД Украины Призываем Украину соблюдать свои двусторонние и международные обязательства не на словах, а на деле», – говорится в сообщении ведомства.

По инициативе украинской стороны 1 апреля 2019 года прекращает действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной. Документ был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.