Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 9 копеек – до 65,88 рубля, курс евро снизился на 5 копеек, составив 74,15 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 66,72 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».