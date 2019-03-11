Полиция завершила расследование сожжения верблюдов

Полиция вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с ритуальным сожжением верблюдов шаманами в Ангарске.

«Полиция в возбуждении уголовного дела по ст. 245 УК РФ отказала по причине отсутствия состава преступления. Прокуратура с данным решением согласилась», – приводит РИА «Новости» слова представителя прокуратуры Иркутской области Ирины Щербаковой.

Ранее в Сети появилось шокировавшее россиян видео, на котором бурятские шаманы из Ангарской организации «Вечно синее небо» сжигают пять верблюдов ради «укрепления государства». По факту случившегося была начата проверка.

Называющий себя заместителем верховного шамана России Артур Цыбиков заявил в свое оправдание, что глава Чечни Рамзан Кадыров якобы «по пять верблюдов каждый год сжигает» и «к нему претензий нет». При этом верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол заявил, что жертвоприношение не было санкционировано и осудил его.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем бурятские шаманы сожгли верблюдов.