Бурятский шаман в обряде сжигания верблюдов привел в пример Кадырова

Называющий себя заместителем верховного шамана России Артур Цыбиков, комментируя приношение пяти верблюдов в жертву ради укрепления государства, заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров якобы «по пять верблюдов каждый год сжигает» и «к нему претензий нет».

Цыбиков рассказал «Коммерсанту», что обряд прошел 27 января в Ангарске на территории религиозного центра «Вечно синее небо», в нем приняли участие около 500 человек – ученики, знакомые, прихожане. Жертвенные верблюды были доставлены из Бурятии.

«Нам позвонили с фермы и сказали, что у них есть пять очень агрессивных самцов, и они хотели бы от них избавиться. Мы их забрали», – сказал Цыбиков, уточнив, что животные не были сожжены заживо: сначала их убили.

«Рамзан Кадыров по пять верблюдов каждый год сжигает, к нему же нет претензий», – отреагировал Цыбиков на вопрос, не опасается ли он, что экологическая общественность не одобрит обряд.

В четверг в интернете появилось шокировавшее россиян видео, на котором ради укрепления государства бурятские шаманы в Ангарске Иркутской области сжигают пять верблюдов. По факту случившегося была начата проверка.