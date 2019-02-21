Бурятские шаманы сожгли пять верблюдов «для укрепления России»

В интернете появилось шокировавшее россиян видео, на котором в жертву ради укрепления государства бурятские шаманы в Ангарске Иркутской области сжигают пять верблюдов.

Объясняя массовое жертвоприношение животных, заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков заявил, что шаманы в отличие от других конфессий молятся и делают подношения для укрепления народов по-своему.

«Мы для себя приняли решение, что мы можем как шаманы, как религиозные люди своими молитвами помочь нашему государству, нашим людям, народам, населяющим нашу необъятную родину – Россию. Мы проводим этот молебен от чистого сердца, от души», – говорит Цыбиков в размещенном на канале YouTube ролике.

Он уверен, что таким образом возрождает традиции и восстанавливает «незыблемые культурные ценности, которые приведут к возрождению государства».

В описании под роликом сообщается, что такой обряд называется «Жэн тэнгэри яба» и проводится он в истории современной России впервые. На кадрах видно, как сопротивляющихся верблюдов тащат к месту жертвоприношения, а потом сжигают под шаманские бубны.

При этом в религиозном шаманском центре «Тэнгэри» такой обряд назвали варварским и выразили жесткий протест, сообщает «Комсомольская правда».

«Мы просто негодуем. Этот извращенный ритуал, проводимый организацией «Хухэ Мунхэ Тэнгэри» из Ангарска, ломает традиции и обычаи бурятского народа, порочит святость, сакральность и честь шаманизма, богов и Тэнгриев, и несет потенциальный вред населению. Тем более верблюд считается священным животным для бурят и его в жертву не приносят. И еще: ни одно животное при проведении обрядов не может быть убито бессмысленно», – рассказали в «Тэнгэри».

Жестокий ритуал вызвал и возмущение пользователей в Сети. Многие буряты в комментариях утверждают, что таких ритуалов у них нет, и называют происходящее на видео безумием и кощунством.