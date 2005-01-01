Прокуратура заинтересовалась сожжением пяти верблюдов ради «укрепления России»

Начата проверка сообщений СМИ об обряде жертвоприношения, в ходе которого, как утверждается, были сожжены пять верблюдов с целью «укрепления России и ее народов», сообщили в пресс-службе прокуратуры Ангарска Иркутской области.

«Прокуратурой города Ангарска организованы и проводятся проверки по факту опубликования в сети интернет информации о совершении на территории Ангарского городского округа обряда с жертвоприношением верблюдов», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Накануне сообщалось, что в интернете появилось шокировавшее россиян видео, на котором в жертву ради укрепления государства бурятские шаманы в Ангарске Иркутской области сжигают пять верблюдов.

В религиозном шаманском центре «Тэнгэри» такой обряд назвали варварским и выразили жесткий протест. Там заявили, что этот ритуал «ломает традиции и обычаи бурятского народа, порочит святость, сакральность и честь шаманизма». Кроме того, в центре подчеркнули, что верблюды являются священным животным для бурят, его не приносят в жертву.

Многие буряты в социальных сетях также утверждают, что таких ритуалов у них нет, и называют происходящее на видео безумием и кощунством.

В свою очередь руководитель Иркутской областной общественной организации «Центр бурятской культуры» Сергей Шоткинов пояснил РИА «Новости», что обряд с сожжением верблюдов не характерен для буряткой традиции. По его словам, такое явление можно считать неошаманизмом.

«Шаманский дар – это большая редкость, он передается по наследству и расценивается как тяжелое бремя. Сегодня к шаманистам, к сожалению, примкнуло немало случайных людей, которые не являются истинными приверженцами этой веры. Я назвал бы это явление неошаманизмом», – сказал Шоткинов.

Он отметил, что шаманы проводят обряды в определенные даты, в период с весны до осени, но не зимой, «когда небесные врата закрыты».

Шоткинов пояснил, что жертвоприношения не совершаются в Сагаалган («Белый месяц»), который сейчас проходит в связи с наступлением Нового года по восточному календарю.

Для жертвоприношений шаманы традиционно используют баранов, иногда лошадей, но не верблюдов, подчеркнул он.

Шоткинов обратил внимание, что обряд проводился Ангарской организацией шаманистов, члены других шаманских организаций Иркутской области и Бурятии осудили данный обряд.