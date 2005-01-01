Верховный шаман России осудил сожжение верблюдов

Жертвоприношение верблюдов в Иркутской области не было санкционировано верховным шаманом России, об этом заявил сам Кара-оол Допчун-оол.

«Мне не сообщили, это инициатива шамана из Ангарска, Артура Цыбикова. Если бы мне об этом говорили, я бы запретил: у нас такого не было, и в древности никогда не было», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что шаманская традиция запрещает принесение в жертву верблюдов, кроме того, запрещен забой жертвенных животных перед обрядом. Шаман отметил, что правоохранительные органы не обращались к нему после инцидента, однако сам он считает действия проводившего обряд шамана подпадающими под Уголовный кодекс.

«Такая статья есть у нас в России – жестокое обращение с животными... Сразу перед обрядом резать барана или верблюда... это не шаманизм, это сатанизм», – заключил Верховный шаман.

В четверг в интернете появилось шокировавшее россиян видео, на котором ради бурятские шаманы в Ангарске Иркутской области сжигают пять верблюдов ради «укрепления государства». По факту случившегося была начата проверка. При этом называющий себя заместителем верховного шамана России Артур Цыбиков заявил в свое оправдание, что глава Чечни Рамзан Кадыров якобы «по пять верблюдов каждый год сжигает» и «к нему претензий нет».