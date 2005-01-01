Зачем бурятские шаманы сожгли верблюдов?

Темой дня в российской блогосфере стала новость о том, что некие бурятские шаманы в Иркутской области сожгли пять верблюдов «ради укрепления России и ее народов», и по этому поводу прокуратура в пятницу начала проверку.

Экзотический (по меркам европейской части России) обряд, оказывается, был совершен еще в начале февраля, тогда же и появился ролик на YouTube, однако в прессе его заметили только сейчас. В описании к видео говорится, что обряд «Жэн тэнгэри яба» проводился впервые в современной истории, а руководил процессом заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков.

По его словам, подобный обряд бурятские шаманы совершали последний раз «лет 300–400 назад». Сейчас же ритуальные действия были произведены в качестве подношения 13 богам байкальского региона.

«Мы попросили их за Россию, за народы России, за традиции и обычаи России. И преподнесли пять верблюдов, потому что так нам боги сказали, так духи шепнули. Сейчас один из самых критических моментов в истории России. 18-й, 19-й, 20-й год каждого века – это напряженное время. Сейчас вот с Украиной проблемы. Мы не можем в стороне быть как духовные лица. Мы переживаем, потому что мы часть российского народа. Если там, в Москве, наше правительство, наш президент не дай бог проиграют, что с нами будет? Тут к нам китайцы приезжают и говорят: «Тут все наше будет, вы тут временно». У них там даже в школах преподают, что Китай – это до Урала. Грозятся Байкал забрать, лес рубят, завод на Байкале строят. Плевали они на экологические нормы», – заявил Цыбиков изданию «Ридус».

Однако верховный шаман России Кара-Оол Тюлюшевич не оценил действия своего зама и назвал садизмом жертвоприношение верблюдов. «Шаманизм этого не приемлет – напротив, он предусматривает бережное отношение к людям, животным и природе. У нас нельзя даже мясо есть. Это садизм – отправлять животных на костер», – подчеркнул Тюлюшевич, которого цитирует «Эхо Москвы».

По его словам, совершивших обряд ждут серьезные последствия. «Я соберу совет шаманов России. Мы исключим оттуда Артура Цыбикова, и я уберу его из замов», – пообещал Тюлюшевич.

Однако сам Цыбиков отрицает, что животные погибли в огне, и уверяет, что ему «позвонили с фермы и сказали, что у них есть пять очень агрессивных самцов, и они хотели бы от них избавиться». Он подчеркнул, что заживо животных не сжигали: сначала их убили.

В общем, логика действий Цыбикова понятна. Однако не совсем понятно, почему буряты, учитывая их географическое расположение, отправили своим 13 богам именно верблюдов, которые в тех краях отродясь не водятся?

Как напомнил газете ВЗГЛЯД экс-советник главы Бурятии Жаргал Дагбаев, сегодня буряты компактно проживают в Иркутской области, в Бурятии и в Забайкальском крае.

Что касается принесения в жертву именно верблюдов, то у бурят, как и других монгольских народов, почитаются пять видов животных, в том числе и верблюд. Но буряты, по его словам, это северные монголы, которые живут в более суровых климатических условиях. На территории нынешней Иркутской области никогда верблюдов не разводили, это нетрадиционный вид домашнего скота для этого региона.

Монгольские племена, которые туда в свое время переместились из более южных районов, сохранили в своей памяти, что верблюд – это домашнее животное, но, переместившись в более северные широты, перестали разводить его.

«Поэтому принесение в жертву верблюда на территории современной Иркутской области – это нонсенс. Как они могли приносить их в жертву, если верблюдов физически там нет?! В советское время в Бурятии было запрещено разводить верблюдов, но сейчас их разводят. Товарищи, которые произвели этот обряд в Иркутской области, привезли верблюдов из Бурятии», – пояснил Дагбаев.

Он также отметил, что бурятское население трех субъектов делится на приверженцев буддизма и шаманистов, при этом шаманисты находятся в явном меньшинстве – их примерно 15%.

«Да, обряды жертвоприношения практикуются с постсоветского периода. Но в качестве жертвенного животного используются бараны и овцы. Очень редко используются козы. Еще реже – кони, лошади. И впервые с 1991 года были использованы верблюды. То есть, если бы ситуация была не с верблюдами, на это внимание бы не обратили», – констатировал Дагбаев.

И действительно: жертвоприношения можно встретить в ряде других национальных республик России.