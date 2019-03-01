Рогозин прокомментировал ход расследования о дыре в «Союзе»

Расследование ситуации с появлением отверстия в корабле «Союз МС-09» продолжается уже больше полугода, сказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе рабочей поездки на Воронежский механический завод.

«Когда придет время, мы об этом (о результатах расследования – прим. ВЗГЛЯД) скажем. Пока расследование продолжается», – приводит его слова РИА «Новости».

Примерные сроки окончания расследования не называются.

Напомним, летом прошлого года в космическом корабле «Союз МС-09», который был пристыкован к МКС, было обнаружено отверстие. Специально созванная комиссия установила, что дыра была просверлена умышленно. При этом в феврале сообщалось об итогах проверки версия о создавших дыру в «Союзе» микроорганизмах.