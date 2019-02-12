Проверена версия о создавших дыру в «Союзе» микроорганизмах

Деятельность микроорганизмов не могла привести к образованию отверстия в обшивке «Союза», сообщила ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко.

«Наши специалисты и специалисты из других организаций космической отрасли, принимавшие участие в исследовании проб, отобранных в районе отверстия, пришли к мнению, что числа микроорганизмов, которое есть на МКС, недостаточно, чтобы вызвать коррозию и разрушение структуры металла в районе пресловутой дырки. Это другая этиология», – рассказала Поддубко в интервью «Интерфакс».

Но прошлой неделе в Московской области возбуждены два уголовных дела о халатности при сборке космической техники, повлекшей крупный ущерб.

Напомним, летом прошлого года в космическом корабле «Союз МС-09», который был пристыкован к МКС, было обнаружено отверстие. Специально созванная комиссия установила, что дыра была просверлена умышленно.