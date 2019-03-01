Минобороны Венесуэлы назвало реальное число дезертиров

Министр обороны Боливарианской Республики Владимир Падрино Лопес сообщил, что дезертиров в Венесуэле на самом деле очень немного, всего около ста человек, которые перешли границу с Колумбией, ожидая получить за это до 20 тыс. долларов.

Глава Минобороны Боливарианской Республики заверил, что из-за перебежчиков, поверивших лживым обещаниям, единство вооруженных сил Венесуэлы не пострадает, передает ТАСС.

«Мы насчитали более ста бойцов Нацгвардии, в том числе офицеров, которых очень немного на самом деле, которые перешли границу, ожидая получить до 20 тыс. долларов», – приводит его слова Венесуэльское агентство новостей.

«Для нас они никогда не были солдатами, солдат не может быть наемником, он верен принципам, этике своей профессии», – подчеркнул министр обороны Венесуэлы.

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Ранее постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада обвинил США в формировании на колумбийской территории армии вторжения.

В минувшую среду миграционная служба Колумбии заявила, что за четыре последних дня из Венесуэлы якобы дезертировало более 400 военных.