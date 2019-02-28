На МКС впервые в истории проверили огнетушители

Российский космонавт Олег Кононенко провел тестирование космических огнетушителейна на борту МКС.

«Космонавт Олег Кононенко испытал их работоспособность с согласия Земли во время плановой замены, которая происходит регулярно. За 20-летнюю историю станции на смену старым ручным огнетушителям, которые удалялись с борта, сразу же приходили новые, но до сих пор их работа не была опробована», – сообщается на странице Роскосмоса в Facebook.

Роскосмос также сообщил, что на разных участках станции для борьбы с огнем приготовлены разные огнетушители. Например, американский сегмент снабжен углекислотными (аналог земных), а российский –жидкостными. Последние содержат смесь дистиллированной воды и пенообразователя.

Данный состав в случае использования огнетушителя не нанесет вреда ни людям, ни электроприборам и проводам. Так как пена в условиях невесомости не разлетается, а прилипает к поверхностям стен и приборов, а потом ее можно легко убрать.

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