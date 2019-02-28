На Украине решили прекратить попытки продажи российского судна «Норд»

Арестованное российское рыболовное судно «Норд» больше нескольких неудачных попыток продажи решили больше не выставлять на торги, сообщила пресс-служба Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

«Учитывая результаты первых, повторных торгов, а также статус сейнера как арестованного имущества Национальным агентством рассматривается целесообразность изменения пути управления активами, а именно передачи последнего (судна «Норд» – прим. ВЗГЛЯД) в управление заинтересованным учреждениям из числа государственных морских академий или других морских учебных заведений Украины для эксплуатации в научных и учебных целях», – говорится в сообщении.

В Нацагентстве считают, что российское судно могло не продаться в связи с негативным информационным полем, из-за которого реализация «Норда» за пределами территориальных вод Украины может быть осложнена, передает РИА «Новости» со ссылкой на УНН.

Ранее Украина несколько раз не смогла продать «Норд» на электронных торгах. Первый аукцион прошел в начале ноября 2018 года. Начальная сумма лота составила 1,6 млн гривен. Торги признали несостоявшимися, так как до них не был допущен ни один участник. Второй аукцион проводили со скидкой 10%, однако и тогда аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.

Напомним, российское судно задержали в марте 2018 года. У экипажа изъяли паспорта.