Пожар на корабле «Вице-адмирал Кулаков» оказался учениями

На большом противолодочном корабле «Вице-адмирал Кулаков» нет пожара, там проходят учения, сообщили в пресс-службе Северного флота.

Северный флот пояснил, что проводятся «комплексные учения по борьбе за живучесть». В учениях участвует МЧС, пишет «Комсомольская правда».

По сценарию учений, в одном из отсеков корабля начался пожар. Для борьбы с «возгоранием» привлекли «силы пожарных подразделений, аварийных партий с соседних кораблей и другие профильные организации».

В МЧС подтвердили информацию об учениях.