Стало известно о попытке США получить в России патент на «биологически активную пулю»

США в 2013 году пытались получить в России патент на пулю с нервно-паралитическим веществом, заявил глава центра аналитических исследований по конвенциям о запрещении химического и биологического оружия при Минпромторге Виктор Холстов.

«В 2013 году они представили заявку в соответствующее российское патентное ведомство, чтобы получить на свой американский патент подтверждение, уже в России получить патент», – передает его слова РИА «Новости».

Речь идет о «биологически активной пуле» – она снабжена нервно-паралитическими отравляющими веществами, среди которых «Новичок». Американский патент был получен на нее в 2012 году. Россия, по словам Холстова, заявку отклонила.

Руководитель центра отметил, что всего в США зарегистрировано около 28 патентов с широким использованием «новичков».

«Есть примеры патентов, которые говорят о том, что уже используются и разрабатываются запрещенное по конвенции химическое оружие», – подчеркнул он.

Ранее постпред России в ОЗХО Александр Шульгин заявил, что США, Великобритания и остальные страны НАТО оказывают давление на Москву, чтобы «не светиться» со своими «новичками».