Россия обвинила страны НАТО в попытке скрыть свои «новички»

США, Великобритания и остальные страны НАТО оказывают давление на Россию и делают из нее изгоя, чтобы «не светиться» со своими «новичками», заявил постоянный представитель России в ОЗХО Александр Шульгин.

«Чтобы самим не светиться со своими «новичками», США и Великобритания, да и другие натовские страны пытаются перевести стрелки на Россию», – передает слова Шульгина РИА «Новости».

Шульгин добавил, что такое поведение вписывается в курс США и НАТО по наращиванию давления на Россию и на создание проблем для нее на всех международных площадках. Он выразил мнение, что вокруг России создают образ страны-изгоя.

В понедельник в ОЗХО на встрече Исполнительного совета организации обсуждалось предложение России по расширению списка отравляющих веществ.

«Как нам расшифровать результаты состоявшегося голосования? Совершенно очевидно, что американцы и их ближайшие союзники, те же самые британцы, всеми силами сопротивляются нашему предложению о включении в списки целой большой группы химикатов. Почему они это делают, понятно», – отметил Шульгин.

По его словам, Россия знает, что США и Британия в специализированных натовских центрах проводят активную работу и исследования с запрещенными химикатами.

«США, проголосовав против нашего предложения (о расширении списка запрещенных веществ ОЗХО), фактически проголосовали и против своего собственного проекта, так как есть определенная перекличка между нашим предложением и тройственным предложением по некоторым группам химикатов», – отметил он.

Шульгин также отметил, что в ОЗХО представители США ведут себя бесцеремонно, пытаясь подменить международное право сводом правил, которые придумывают сами.

Напомним также, в январе исполнительный совет ОЗХО согласился по предложению США, Канады и Нидерландов включить в список запрещенных веществ нервно-паралитическое вещество «Новичок». При этом Россия была против этого решения, так как предлагала включить в список еще 600 препаратов – в том числе химикаты, которые в 1980-х годах были запатентованы в США как нервно-паралитические отравляющие вещества.