США предложили запретить два отравляющих химиката, Россия – тысячу

Российская сторона предоставит ОЗХО информацию о работе западных стран по отравляющему веществу «Новичок», сообщил глава департамента реализации конвенционных обязательств Минпромторга Виктор Холстов.

На этой неделе Россия представит в Техсекретариат «соответствующие дополнения», где «есть вся история развития вопроса, в том числе работу в западных странах по «Новичкам». Москва обладает доказательствами того, что «в США выпускались все известные химикаты под именем «Новичок» как нервно-паралитические отравляющие вещества».

Холстов рассказал, что в 1980-х годах в США много химикатов было запатентовано как нервно-паралитические отравляющие вещества, передает ТАСС.

«Эти патенты существовали до конца 1990-х годов – то есть завершения разработки Конвенции и составления перечня запрещенных химикатов», – заявил он, добавив, что США скрыли эти химикаты.

Речь идет примерно о 400 химикатах, которые Россия предлагает внести в Конвенцию, как и еще 600 наименований. По словам Холстова, «около 1 тыс. химикатов должны быть внесены в списки Конвенции». Холстов назвал «страусиной политикой» предложение США, Нидерландов и Канады внести в список запрещенных веществ только два химиката.