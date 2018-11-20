Члены ОЗХО наперекор России одобрили увеличение бюджета организации

Члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) поддержали предложение об увеличении бюджета для создания атрибутивной группы, которая будет определять виновных в использовании химического оружия.

Россия и Иран выступили против увеличения бюджета организации, направленного на создание специальной группы, передает ТАСС.

Всего в голосовании приняли участие 113 государств, 27 проголосовали за, 86 – против.

Ранее постпред России при ОЗХО Александр Шульгин не исключил, что российская сторона может покинуть организацию.