Россия допустила выход из ОЗХО

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин прокомментировал возможное приостановление членства российской стороны в ОЗХО.

Он заявил, что в настоящий момент Россия рассматривает все варианты. Однако Шульгин отметил, что рано пока и забегать вперед, передает РИА «Новости».

«На данный момент я бы не стал забегать вперёд. Наша задача сделать все, чтобы организация получила достойный бюджет: с расходами, с необходимыми средствами на финансирование конвенционной деятельности», – высказался постпред во время 23-й сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия.

Шульгин также отметил, что создание в ОЗХО атрибутивного механизма направлено против России. По его словам, Россия с союзниками не поддерживают решение о наделении организации правом атрибуции, однако будет стараться вернуть разговоры в ОЗХО в конструктивное русло.

Напомним, Россия предложила создать рабочую группу для проверки соответствия июньского решения об атрибуции ОЗХО основным положениям Конвенции о запрещении химоружия.