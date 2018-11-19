Россия призвала проверить решение об атрибуции на соответствие Конвенции о химоружии

Москва предлагает создать рабочую группу для проверки соответствия июньского решения Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об атрибуции – наделении ОЗХО правом определять виновных в применении отравляющих веществ – основным положениям Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО), заявил постпред России Александр Шульгин.

По его словам, российская сторона намерена вынести на рассмотрение участников конференции проект решения. Он отметил, что в рабочую группу должны войти международно признанные эксперты, передает ТАСС.

«Тут, по-моему, все честно, мы здесь играем открыто и без всяких подвохов. Пусть эксперты выскажутся и вынесут свой вердикт», – сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что страны Запада намерены превратить Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в средство наказания неугодных правительств.