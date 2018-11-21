ОЗХО согласилась запретить «Новичок»

Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) согласился по предложению США, Канады и Нидерландов включить в список запрещенных веществ нервно-паралитическое вещество «Новичок».

«Сегодня исполнительный совет ОЗХО согласился с предложением Канады, США и Нидерландов включить два семейства высокотоксичных химикатов (включая вещество, которое было использовано в Солсбери) в приложение к Конвенции о запрещении химического оружия», – написала в Twitter постоянный представитель Канады при ОЗХО Сабине Нолке.

По ее словам, Россия не подписалась под соглашением, но не смогла его отменить.

В ноябре стало известно, что российская сторона предоставит ОЗХО информацию о работе западных стран по отравляющему веществу «Новичок». Тогда же глава департамента реализации конвенционных обязательств Минпромторга Виктор Холстов рассказал, что в 1980-х годах в США много химикатов было запатентовано как нервно-паралитические отравляющие вещества. Речь идет о 400 химикатах. Россия предлагала внести в Конвенцию их и еще 600 наименований.

Предложение Канады, США и Нидерландов о внесении в список запрещенных всего двух наименований Холстов назвал «страусиной политикой».