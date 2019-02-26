Первый замсекретаря СНБО Украины отстранен после скандала с контрабандой

Президент Украины Петр Порошенко отстранил на время расследования от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

«Президент Украины поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования», – сообщил Цеголко в Facebook.

Порошенко также потребовал от правоохранителей проверить данные журналистского расследования для опровержения или подтверждения сведений о контрабанде запчастей для военной техники из России для оборонных предприятий Украины.

Как сообщает УНИАН, в расследовании отмечалось, что сын Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Ранее на скандал с хищениями отреагировали и другие кандидаты на пост президента Украины – шоумен Владимир Зеленский и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.