Первый замсекретаря СНБО Украины отстранен после скандала с контрабандой

Взгляд
26 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 15:56  |  vz.ru
Разделы

Что скрывается за громкими отставками в Газпроме

Миллер может укрепить свои позиции в Газпроме еще сильнейФото: Сергей Портер/«Ведомости»/ТАСС
Глава Газпрома Алексей Миллер прощается сразу с двумя своими заместителями, с которыми проработал бок о бок более 10 лет. Александр Медведев отвечал за экспорт, а Валерий Голубев – за внутренний рынок. При этом никаких нареканий со стороны компании в их адрес не прозвучало. С чем же связано увольнение столь важных топ-менеджеров в крупнейшей газовой компании России? Подробности...
Перейти а раздел…

Лавров назвал три условия мирного договора с Японией

Сергей Лавров с японским министром иностранных дел Таро КоноФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что условия для решения проблемы мирного договора с Японией пока полностью отсутствуют. Почему именно сейчас российское руководство выступило со столь резкими оценками? Означает ли это, что вопрос о мирном договоре и окончании территориального спора снова практически закрыт и в ближайшие месяцы переговоры будут идти лишь для вида?  Подробности...
Перейти а раздел…

Откровения Comedy Woman и Серебрякова вызывают брезгливость

Участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева оказалась в центре скандалаФото: телеканал ТНТ/Youtube
Со дня зверского убийства генерал-лейтенанта Дмитрия Михайловича Карбышева прошло 74 года и одна неделя. Со дня эфира, в котором участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева произнесла текст про «дух генерала Карбышева», прошло 5 лет, 10 месяцев и 21 день. Почему же эта во всех смыслах очень давняя история стала одним из главных событий наступившей недели?  Подробности...
Перейти а раздел…

Американские СМИ затравили подростка за «улыбку расиста»

Та самая фотография, обнажившая тотальное лицемерие американской прессыФото: кадр из видео
Одна-единственная фотография стала поводом для гигантской травли, которой подвергся совершенно невинный американский подросток. Всему виной стала его улыбка, обращенная к представителю индейского племени, и кепка с надписью «Сделаем Америку снова великой». Как такое произошло и при чем тут секта под названием «Черные евреи»? Подробности...
Перейти а раздел…

России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
Перейти а раздел…

Впервые в истории США президентом может стать социалист

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
Образцом реального социализма средний американец считает не СССР, Кубу или Северную Корею, а соседнюю Канаду с её бесплатной медициной, развитым общественным транспортом и доступным высшим образованием. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Сказать «нет» антисемейной идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Отрывать детей от матери и отца – значит резать по живому. Когда режут, чтобы спасти жизнь, – это одно. Когда режут потому, что сочли семью странной, – совсем другое. Быть странным – это не преступление. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Курилы – наши! На островах провели социальный эксперимент

Павел Данилин, политолог
Японцы не так давно на полном серьезе начали говорить, что, мол, как только нам передадут острова, мы никого оттуда не будем выселять – дескать, знайте нашу доброту. Не прокатило у них. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
    Перейти а раздел…

    Политические аксиомы Путина

    Обсуждение: 11 комментариев

    Послание Путина Федеральному собранию

    Обсуждение: 34 комментария

    Кто заплатит за российский лимузин Aurus

      Перейти а раздел…

      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
      Подробности...

      Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

      День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
      Подробности...

      Российские VIP-лимузины «Кортеж» теперь будут собирать и в Эмиратах

      Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Должна ли Россия удерживать Молдавию в сфере своего влияния?
        • Да

        • Нет

        • Не имеет значения

        Что для вас 23 февраля?
        • День защитника Отечества

        • День Советской армии

        • День мужчин

        • Просто выходной

        Умер автор термина «глобальное потепление» Уоллес Брокер. А вы верите в глобальное потепление?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Тимошенко обвинила Порошенко в госизмене
          Актер разозлившего Нурмагомедова спектакля извинилсяМосгорсуд вынес решение по аресту Кокорина и МамаеваИспания назвала основную версию смерти МалашенкоБританский посол в России сделал заявление о Скрипалях
          Греф раскрыл огромные потери Сбербанка из-за искусственного интеллектаСимоньян обиделась из-за зарплаты КашинаЗахарова напомнила американскому сенатору, кто поддерживал ЧаушескуЭксперт рассказал, почему кубинцы всенародно отказались строить коммунизм
          Хор Петербурга объяснил исполнение песни про ядерную бомбежку США в Исаакиевском собореЗа стюарда заступились в инциденте с упавшим на трап младенцемОценены последствия авиаудара ВВС Индии по территории ПакистанаОтставку главы МИД Ирана назвали предвестником потрясений на всем Ближнем Востоке

          Главная тема


          Американские СМИ затравили подростка за «улыбку расиста»

          «последний шанс»


          Погребинский оценил вероятность импичмента Порошенко по инициативе Тимошенко

          «обычная студентка»


          Песков прокомментировал стажировку дочери в Европарламенте

          в 45 лет


          Умерла прославившаяся в 90-е российская топ-модель

          Видео

          ВМФ России


          Российский «полуфрегат» должен превзойти легендарный американский эсминец

          уроки истории


          Министр обороны СССР пролил свет на первые дни Великой Отечественной

          способ заработать


          Белоруссия нашла новый способ заработать на богатствах России

          «Время было страшное»


          Командир ополчения раскрыл неизвестные события «крымской весны»

          «он мой кумир»


          Российского спортсмена наказали за перчатки с именем Путина

          Красная угроза


          Борис Кагарлицкий: Впервые в истории США президентом может стать социалист

          Радикальный феминизм


          Антон Крылов: Все мужчины – потенциальные насильники и каннибалы

          Ирокез в школе


          Анна Долгарева: Не трогайте ярких птиц, они превратятся в драконов

          на ваш взгляд


          Должна ли Россия удерживать Молдавию в сфере своего влияния?

          Первый замсекретаря СНБО Украины отстранен после скандала с контрабандой

          26 февраля 2019, 15:16

          Текст: Алексей Дегтярев

          Версия для печати

          Президент Украины Петр Порошенко отстранил на время расследования от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

          «Президент Украины поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования», – сообщил Цеголко в Facebook.

          Порошенко также потребовал от правоохранителей проверить данные журналистского расследования для опровержения или подтверждения сведений о контрабанде запчастей для военной техники из России для оборонных предприятий Украины.

          Как сообщает УНИАН, в расследовании отмечалось, что сын Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

          Ранее на скандал с хищениями отреагировали и другие кандидаты на пост президента Украины – шоумен Владимир Зеленский и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............