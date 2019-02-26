Зеленский обвинил Порошенко в «заработках на крови»

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский высказался о сообщениях СМИ про контрабанду запчастей для украинской военной техники.

«Люди, которые пришли к власти на крови, зарабатывают на крови. То есть контрабанда с Россией возможна, бывшие в употреблении запчасти в обмен на жизни наших солдат возможны, конфеты возможны, Maruv нельзя», – прокомментировал Зеленский расследование про запчасти из России для оборонных предприятий Украины, передает ТАСС.

«Сейчас я понял, что такое «армия, язык, вера» (предвыборный лозунг Порошенко). Это – разворовать армию, искусственно разделить людей языком, поэтому и веры вам нет», – с такими словами он обратился к президенту Украины Петру Порошенко.

Он добавил, что в предвыборной компании участвуют много кандидатов, поэтому выберут кого-то, кроме Порошенко.

Ранее на расследование украинских журналистов отреагировала другой кандидат на пост главы государства Юлия Тимошенко. Она заявила, что ее партия «Батькивщина» вместе с другими фракциями начинают процедуру импичмента Порошенко.