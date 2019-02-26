Порошенко объявил о «наступательной информационной политике» Киева

Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Киеву нужно начать «наступательную информационную политику».

«Чрезвычайно важным является и реализация наступательной информационной политики нашего государства», - заявил Порошенко на военных сборах, передает РИА «Новости».

Глава государства отметил, что также нужно уделять внимание охране важных государственных объектов на территории страны.

Ранее Порошенко пообещал дать «отпор украинскому агрессору».