Порошенко пообещал «дать отпор украинскому агрессору»

Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на митинге в городе Жолква пообещал «дать отпор украинскому агрессору».

Видеозапись его выступления появилась на YouTube.

«Сегодня я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, для того чтобы дать отпор украинскому агрессору», – заявил Порошенко, после чего запнулся и поправился – «российскому агрессору».

При этом слова Порошенко, судя по кадрам, вызвали смех у автора ролика и окружающих.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. По последним данным, юморист Владимир Зеленский обошел по популярности лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

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