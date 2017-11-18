В Сети высмеяли оговорку Порошенко о «подлости украинского режима»

Украинский президент Петр Порошенко во время выступления по случаю Дня дипломатической службы Украины допустил оговорку, которая стала предметом активных обсуждений в интернете.

Видео выступления Порошенко опубликовано на его странице в Facebook. На 12-й минуте 55-й секунде записи Порошенко говорит: «Дорогие друзья! Никто, наверное, не знает подлость украинского режима лучше, чем мы, украинцы».

При этом украинский лидер так и не исправил оговорку. В зале также никак не отреагировали на заявление президента страны.

«Не в бровь, а в глаз», – написал один из интернет-пользователей.

«Про «коварство украинского режима» хорошо сказано», – согласился другой украинский пользователь.

Еще один пользователь предположил, что украинцы в зале спокойно реагируют на слова Порошенко, так как «они ежедневно ощущают на себе коварство украинского режима».

«Как правду ни прячь, она все равно вылезет», – пишет другой пользователь.

Многие отмечали, что оговорка была «по Фрейду».

Ранее пользователи социальных сетей с юмором отреагировали на решение Порошенко пролететь на истребителе МиГ-29.