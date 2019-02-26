Газпром прокомментировал громкие отставки

В Газпроме прокомментировали отставки заместителей председателя правления компании Александра Медведева и Валерия Голубева.

Зампредседателя правления компании Андрей Круглов заявил, что они «покинули свои посты в связи с выходом на пенсию», передает РИА «Новости».