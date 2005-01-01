Что скрывается за громкими отставками в Газпроме

Глава Газпрома Алексей Миллер прощается сразу с двумя своими заместителями, с которыми проработал бок о бок более 10 лет. Александр Медведев отвечал за экспорт, а Валерий Голубев – за внутренний рынок. При этом никаких нареканий со стороны компании в их адрес не прозвучало. С чем же связано увольнение столь важных топ-менеджеров в крупнейшей газовой компании России?

Газпром заявил об уходе двух топ-менеджеров, которые проработали с главой газовой монополии Алексеем Миллером более 10 лет. Это его заместитель Александр Медведев, который, будучи запредом правления, курировал внешний рынок, и Валерий Голубев, отвечавший за внутренний рынок. Оба пришли в Газпром в 2002 году, почти одновременно с самим Алексеем Миллером. Также компанию покидает начальник департамента добычи Всеволод Черепанов.

С чем же связаны столь громкие кадровые перестановки в крупнейшей газовой компании России? Видно, что замена кадров происходит сразу по всем трем направлениям работы Газпрома – по экспорту, внутреннему рынку и добыче. Однако эксперты не связывают эти увольнения со сменой стратегии компанией.

«Газпром уже принял инвестиционные решения по множеству проектов, они реализуются, и что-то менять на текущем этапе невозможно. Контракт с Китаем подписан, газопровод «Сила Сибири» строится. На европейском направлении Газпрому приходится работать в условиях колоссального давления на него, прежде всего по политическим мотивам. Но в ситуации давления на «Северный поток – 2» и применения Третьего энергопакета Газпром является заложником ситуации. Поэтому, кого ни поставь на эти должности, в стратегическом плане ничего не изменится», – уверен Игорь Юшков из Фонда национальной энергетической безопасности.

«Это обычная ротация кадров. Голубев и Медведев давно в Газпроме. К ним претензий, насколько я знаю, нет. Я бы рассматривал это скорее как почетную пенсию. Товарищи в нормальном возрасте», – считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Будущее место Валерия Голубева в Газпроме не назвали, вполне возможно, он действительно выходит на пенсию – в этом году ему исполняется 67 лет. И в официальном сообщении Миллер поблагодарил его «за многолетнюю плодотворную работу на благо Газпрома».

Юшков не исключает, что поводом для ухода Голубева, отвечающего за внутреннюю политику, могла стать коррупционная история с семьей Арашуковых и воровством более 30 млрд рублей.

В январе в Совете Федерации прошла настоящая спецоперация по задержанию сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, которого вместе с его отцом подозревают в хищениях газа более чем на 30 млрд рублей (а также в убийстве по меньшей мере двух человек).

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«В Газпроме не могли оставить без следа такую историю. Понятно, что это был удар и по Газпрому. Возможно, было желание европейских партнеров увидеть новых людей после истории с Арашуковым. Голубев мог стать «жертвой» коррупционного скандала», – говорит Юшков. Впрочем, Пикин считает эту версию слабой, потому что Голубев не отвечал непосредственно за Северный Кавказ, и там есть люди, которые ближе к этому делу.

Впрочем, Голубев курировал не только внутренний рынок газа, но также вопросы строительства «Силы Сибири» для поставок газа в Китай, плюс занимался сотрудничеством с Белоруссией. Проблем со строительством «Силы Сибири» нет, по срокам даже отмечается опережение. С Белоруссией проблемы имеются, но они не в газовой, а в нефтяной сфере – белорусы, как известно, требуют компенсации за введение Россией налогового маневра. Придраться к чему-либо сложно.

Уход Александра Медведева из Газпрома не так однозначен. Ему 63 года – до пенсии еще пару лет надо работать. Но теперь он будет трудиться не на благо газовой отрасли страны, а на благо питерского футбола. Буквально на днях его назначили гендиректором футбольного клуба «Зенит». Ранее он почти семь лет руководил Континентальной хоккейной лигой (но параллельно с руководством Газпромом). Плюс «он сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса». То есть возможности для высказывания своего мнения по поводу газовой отрасли у него будут, но возможности влияния на Газпром – уже нет. Международный деловой конгресс создан для продвижения интересов Газпрома за рубежом. После того, как в 2014 году был подписан исторический контракт с Китаем, основной темой на заседаниях конгресса все чаще становится газовый рынок АТР.

Интересно, что функционал Александра Медведева в Газпроме сокращался уже давно, как будто его готовили к постепенному уходу. После почти 10 лет во главе «Газпром экспорта» он лишился этого места в 2014 году. Его подвинула Елена Бурмистрова. То есть Медведев уже несколько лет как отстранен от оперативного управления экспортом. И именно Бурмистровой теперь пророчат еще не остывшее место заместителя Миллера.

«С Медведевым более сложная и запутанная история. Почему Газпром увольняет Медведева, который полон сил, прекрасно понимает текущий рынок и внешние рынки? Его нельзя назвать пенсионером, который не может работать. На пресс-конференциях, которые Газпром проводит перед собранием акционеров, Медведев всегда довольно веселый, много шутит. Он любит шутки-прибаутки, поговорки. Плюс каких-то публичных нареканий со стороны руководства Газпрома к нему тоже нет», – говорит Юшков.

«Рынок меняется, но в последние годы Газпром реагирует на это, в частности запускает электронные торги газом в Европе. Они конкурируют с долгосрочными контрактами, но ничего не поделаешь, таков рынок. Нельзя сказать, что Газпром при Медведеве был не прав в своей маркетинговой стратегии на европейском рынке», – добавляет эксперт.

«Если посмотреть, то формально три года подряд Россия ставит рекорды по объемам экспорта газа. То есть Газпром молодец, у него все с экспортом хорошо. Что будет в 2019 году, это уже другой вопрос», – добавляет эксперт.

Газовые отношения с Украиной и трехсторонние переговоры по поводу нового транзитного контракта с 2020 года – это дело уже давно было не уровня Александра Медведева. «Главными переговорщиками здесь являются лично Александр Новак (министр энергетики) и Алексей Миллер (глава Газпрома). Новак воспринимается Путиным как энергетический Лавров, который ездит и в плане дипломатии договаривается и с Украиной в рамках трехсторонних переговоров, и с ОПЕК. Медведев в этих делегациях, скорее всего, был, но ответственность за эти переговоры вряд ли возлагалась на него», – говорит эксперт ФНЭБ. Можно вспомнить еще про спор с Украиной в Стокгольмском арбитраже, где Газпром остался в минусе, но эта история еще не окончена, поэтому за нее рано сносить головы, добавляет он.

Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов считает, что

отставки Медведева и Голубева не случайны и готовились давно: Миллер пытается укрепить свои полномочия, убрав людей, которые не входят в его команду.

Кто их заменит, при этом не сообщается. Возможно, имена прозвучат на совете директоров компании. В любом случае вопрос увольнения и назначения на пост заместителей правления Газпрома согласуется с первым лицом государства, говорит Симонов.

Третье увольнение ­­– начальника департамента добычи Всеволода Черепанова – возможно, стоит особняком. По предположению Юшкова, если Черепанова сняли из-за какой-то проблемы, то она касается разве что добычи на Чаяндинском месторождении: в Газпроме мало говорят, что там происходит. Потому что с освоением Бованенковского месторождения, откуда газ идет по «Северному потоку – 1» и пойдет по «Северному потоку – 2», все отлично, а неосвоение Южно-Киринского месторождения не могло стать поводом для отставки, так как здесь причина проблем в санкциях, говорит эксперт. Сам Черепанов сообщил РБК, что покидает должность в связи с истечением срока контракта. В сообщении Газпрома говорится, что он «продолжит работу на другой должности в группе «Газпром». Хотя сам Черепанов заявил: «Мне никто ничего пока не озвучивал. Это предположение, что я где-то должен остаться. Тут особый случай. Я пока не могу сказать, останусь я в Газпроме или уйду совсем».