В Риге осквернили памятник Пушкину

В Риге вандалы осквернили монумент в честь поэта Александра Пушкина, об этом сообщила представитель «Дома Москвы» Виолета Матвеева.

«У памятника Пушкину отпилена трость», – уточнила она, передает ТАСС.

По ее словам, происшествие случилось несколько недель назад. На данный момент «Дом Москвы» пытается восстановить памятник, сроки завершения еще не определены.

Памятник был установлен в 2009 году к 210-летию рождения поэта при поддержке «Дома Москвы» и пушкинского общества Латвии.

В декабре в Риге вандалы осквернили мемориал павшим во время Великой Отечественной войны советским воинам. В 2017 году неизвестные облили белой краской обелиск в память о жертвах нацизма под Ригой.