В Риге осквернили мемориал советским воинам

Латвийский активист Александр Жгун сообщил, что в Риге вандалы осквернили мемориал павшим во время Великой Отечественной войны советским воинам.

«В Риге вандалами осквернён мемориал павшим воинам РККА. В Рижском районе Зиепниеккалнс на улице Грауду, 22 неизвестные, устроив притон на Братском кладбище, осквернили могилу павших воинов. На памятнике отбит у солдата нос, осколки стекла свидетельствуют о том, что о памятник разбивали бутылки», – написал Жгун на странице в Facebook.

Неизвестные сделали на памятнике надпись красной краской: «Спасибо за войну». Также вандалы оставили надпись «УРОDЫ» и другие оскорбительные слова, передает «Спутник».

Жгун рассказал, что вызвал полицию, однако она так и не приехала. Не дождавшись сотрудников правоохранительных органов, Жгун отправился в полицию сам и написал заявление.

Латвийский историк-краевед Александр Ржавин сообщил, что памятник заброшенным не является. На мемориале регулярно бывают субботники, пишет ТАСС.

Историк напомнил жителям Латвии, что ремонт памятника будет осуществляться из средств налогоплательщиков.

«Так что, даже если вы равнодушны к судьбе советских солдат и памяти о них, то, думаю, вряд ли вы будете равнодушны к своим налогам», – обратился к читателям Ржавин.

На своей странице в Facebook он рассказал, что на мемориале в настоящее время значится лишь одно имя, однако благодаря документам удалось установить еще около 2 тыс. имен военнопленных.

«Сейчас ведется работа по проверке этих имен, так как они часто были искажены. Но уже сейчас можно сказать, что там погребены уроженцы почти всех бывших республик СССР, кроме Прибалтики: русские, украинцы, белорусы, грузины, осетины, армяне, азербайджанцы, казахи, узбеки, туркмены, киргизы, таджики, удмурты, татары, марийцы, чеченцы... Хотя есть и по крайней мере один латыш, но российский», – добавил Ржавин.

Он пояснил, что на кладбище захоронены останки военнопленных из рижского лагеря «Шталаг 350», жертвы холокоста, а также перезахоронения из Бишумуйжи и несколько поднятых поисковиками бойцов, которые погибли в 1944 году.

Историк выразил надежду, что памятник отремонтируют, установят на него новую плиту с именами и восстановят забор вокруг мемориала, который не позволит «асоциальным элементам тусить в неподходящем для этого месте».