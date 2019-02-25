Фестиваль уличного искусства пройдет в Одинцово

Фестиваль уличного искусства Urban Morphogenesis «Культурный код» пройдет в сентябре в Одинцовской районе Подмосковья, в нем примут участие около 60 художников из 26 стран мира.

Участники фестиваля будут наносить граффити на 36 фасадов жилых двадцатиэтажных домов. Итогом фестиваля станет открытие музея под открытым небом. Общая площадь всех произведений стрит-арта составит около 38 тыс. квадратных метров. Это, по мнению организаторов, является абсолютным рекордом при проведении подобного рода фестивалей. Для того чтобы его зафиксировать, возможно, будут приглашены представители книги рекордов Гиннесса.

Мероприятие пойдет при поддержке правительства Московской области. Специально для фестиваля будет организован детский лагерь на базе одной из школ. Детям расскажут, чем отличается стрит-арт от граффити, и почему подобное творчество стоит считать искусством, сообщает ФедералПресс.

«Будет очень здорово, если фестиваль сможет стать прорывным в истории нацпроекта, и мы вовлечем не только жителей Подмосковья и Москвы, а к нам приедет молодежь из других субъектов Российской Федерации, и наш музей под открытым небом станет хорошей отправной точкой для развития творческого потенциала по всей стране», – заявила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Организаторы также рассказали, что цель проекта – не только вовлечение молодежи, но и коммуникация между художниками из разных стран, обмен опытом. «Мы не просто хотим расписать район, а создать некий музей. Показать связь между граффити, стрит-артом, мурал-артом. На моей практике это самый колоссальный проект, в котором я принимаю участие в России, а может быть, и в мире», – рассказал известный граффити-художник Rasko.

Фестиваль уличного искусства Urban Morphogenesis «Культурный код» реализует Фонд развития современного искусства при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области и администрации Одинцово. Работа над проектом идет с 2015 года. Фестиваль поддержали жители Одинцовского района. К августу планируется закупить около 25 тыс. литров краски, подготовить фасады зданий для будущих панно. Художники со всего мира начнут приезжать в Подмосковье в середины лета.