Украинская журналистка раскритиковала участников Майдана

Представители украинских властей и участники евромайдана подчеркивают свою особенную роль в акциях протеста, однако никто не верит, что виновные в убийствах будут наказаны, заявила украинская журналистка Светлана Крюкова.

«Ребята, направьте свою прыть на эти дела (на расследование убийств на майдане – прим. ВЗГЛЯД). (…) Вот о чем я хочу сказать», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на украинский канал NewsOne.

«Когда у власти есть хотя бы маленькая зацепка, чтобы что-то рассказать о расследовании, они начинают варить кашу из топора. Даже если у них ничего нет – они берут Бабченко, обливают его томатным соком, укладывают на пол и делают на этом большую историю», – сказала журналистка.

По ее словам, в Киеве умышленно отводят тему преступлений на второй план.

Главная площадь украинской столицы – майдан Незалежности (площадь Независимости) – была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Протесты привели к государственному перевороту.

В преддверии президентских выборов на Украине события Майдана все больше обрастают мифами. Так, действующий глава украинского государства Петр Порошенко рассказывал, что будто бы лично переносил погибших во время этих событий.