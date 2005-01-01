США пообещали наказать Венесуэлу за применение силы против гражданских лиц

Белый дом решительно осудил «применение силы венесуэльскими военными против безоружных гражданских лиц на границе с Бразилией», выразив уверенность, что «эти действия не останутся безнаказанными».

В заявлении пресс-службы Белого дома говорится о «вопиющем нарушении прав человека со стороны [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро и тех, кто выполняет его приказы», которое «не останется безнаказанным», передает ТАСС.

Ссылаясь на сообщения неназванных СМИ, в администрации Дональда Трампа утверждают, что венесуэльские военные якобы «убили двух представителей коренных народов и ранили множество других людей, пытавшихся держать границу открытой для гуманитарной помощи».

Накануне депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Америко де Грациа заявил, что венесуэльская армия столкнулась с аборигенами на границе с Бразилией, в районе Сан-Франсиско-де-Юруани. В результате, по его словам, погибли два представителя пемонов, еще 14 человек были ранены, а генерал Нацгвардии Венесуэлы был захвачен индейцами.

Напомним, МИД России предупреждал о готовящейся провокации во время ввоза в Венесуэлу грузов, определяемых как «гуманитарная помощь» венесуэльскому народу.

Россия пригрозила обращением в СБ ООН в случае агрессии США против Венесуэлы.