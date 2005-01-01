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23 февраля, суббота | Последнее обновление — 08:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:США пообещали наказать Венесуэлу за применение силы против гражданских лиц
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Россия нашла новый подход к торговле с Индией
Обвинения Евросоюза в адрес Москвы нельзя оставлять без ответа
Почему конфликт в Большом Камне взволновал всю страну
Израиль и Украина начали «туристическую войну»
России нужен закон Кирилла Толмацкого
Защита отечества – это не носки в форме танка
Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
По поводу 23 Февраля. Абсурдно отмечать это как «мужской праздник», потому что это праздник защитников отечества. Кто не защищал – к тому не применимо. Но мне не нравится затея «Давайте в этот день насуем мужчинам в панамку». Подробности...
Обсуждение: 52 комментария
Как можно любить «совок»?
Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Просветленные и особо интеллектуальные читатели продолжают возмущаться: как можно любить хотя бы что-то в «гнусном заплесневелом совке»? Человеку свойственно любить страну и время, где он прожил свое детство и молодость. Подробности...
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Отношение к украинскому монстру пора менять
Евгений Крутиков, военный эксперт
Многие до сих пор считают Украину не враждебным государством, а «братской» страной, искренне жалея украинцев. Эту ситуацию пора менять, иначе наше положение может стать еще хуже. Подробности...
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Политические аксиомы Путина
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Российские VIP-лимузины «Кортеж» теперь будут собирать и в Эмиратах
Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-ДабиПодробности...
Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи
После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбеПодробности...
День влюбленных в разных странах мира празднуют по-разному
14 февраля по всему миру отмечается День святого Валентина или День всех влюблённых. Смысл праздника заключается в том, чтобы подарить любимому человеку некий подарок в виде цветов, конфет или игрушек в форме красного сердечка – известнейшего символа любвиПодробности...
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