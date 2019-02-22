Индейцы захватили генерала Нацгвардии Венесуэлы

В пятницу группа представителей коренной народности пемон захватила генерала Национальной гвардии Венесуэлы Хосе Мигеля Монтойю, сообщил депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Америко де Грациа.

Венесуэльская армия столкнулась с аборигенами в районе Сан-Франсиско-де-Юруани на границе с Бразилией, передает ТАСС.

Сообщается, что индейцы препятствовали проезду военных к границе, из-за чего последние открыли огонь. В столкновении погибли два представителя пемонов, еще 14 человек были ранены.

21 февраля Венесуэла полностью закрыли сухопутную границу с Бразилией для воспрепятствования доставки гуманитарной помощи от оппозиции.

МИД России предупредило власти Венесуэлы о возможных провокациях во время поставок гумпомощи.