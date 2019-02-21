Венесуэла решила закрыть границу с Бразилией

Власти Венесуэлы полностью закроют сухопутную границу с Бразилией, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро.

«Начиная с 20.00 (03.00 мск пятницы), 21 февраля, будет полностью закрыта наземная граница с Бразилией», – передает его слова ТАСС.

Накануне власти Венесуэлы также приняли решение закрыть морскую границу с островами Аруба, Бонэйр и Кюрасао, где расположен один из центров сбора гуманитарной помощи.

Оппозиция обещает осуществить доставку гуманитарной помощи 23 февраля, Мадуро отказывается ее принимать. В России предупредили о возможной провокации со стороны Запада во время гуманитарной операции.