Венесуэла решила закрыть границу с тремя островами

Власти Венесуэлы приняли решение закрыть морскую границу с островами Аруба, Бонэйр и Кюрасао, также приостанавливаются полеты и пересматриваются отношения с этими островными государственными образованиями, заявила венесуэльский вице-президент Делси Родригес.

«Венесуэла не только решила закрыть границу, но и пересмотреть отношения с этими странами. Эти меры приняты, пока их правительства не будут следовать международному праву и уважать его», – передает ее слова РИА «Новости».

Она уточнила, что меры в отношении Кюрасао носят неопределенный по времени характер. Остров стал одним из центров сбора гуманитарной помощи, правительство Николаса Мадуро отказывается пускать ее в страну.

Оппозиция обещает осуществить доставку гуманитарной помощи 23 февраля. В России предупредили о возможной провокации со стороны Запада во время этой гуманитарной операции.

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