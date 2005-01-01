Художник сказал, как расценивать заявление Порошенко о Малевиче

«Вопрос о национальной принадлежности художника для меня праздный, не более значимый, чем размер обуви Малевича», – заявил газете ВЗГЛЯД художник, телеведущий Алексей Бегак, комментируя заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Казимир Малевич является представителем «украинского авангарда».

«Вопросом на вопрос: Левитан какой художник? Литовский (он родился в городе Сувалки), еврейский или русский? Ответ: Левитан – хороший художник. Все остальное от лукавого. Любите искусство, это единственное, что стоит любить», – сказал Бегак.

«Вопрос о национальной принадлежности художника для меня праздный, не более значимый, чем размер обуви Малевича или что он ел на завтрак», – заметил телеведущий.

Напомним, анонсируя премьеру документального фильма «Малевич» в честь 140-летия художника, Петр Порошенко заявил, что Малевич является представителем «украинского авангарда».

Между тем в Союзе художников посмеялись над заявлением Порошенко: «Ну и что, что Малевич родился в Киеве? Киев естественным образом входил в состав Российской империи. Можно, конечно, рассматривать Малевича как украинского художника, но любой здравомыслящий человек понимает, что все его творчество и вся его активная жизнь были связаны с Россией», – заметил в интервью газете ВЗГЛЯД председатель правления Союза художников России Андрей Ковальчук.