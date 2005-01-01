Художник сказал, как расценивать заявление Порошенко о Малевиче

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22 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 14:48  |  vz.ru
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Россия нашла новый подход к торговле с Индией

Россия готова локализовать в Индии производство МС-21, Ил-114-300 и Бе-200 Фото: Департамент PR Корпорации "Иркут"/
РИА Новости
Поставки российской продукции (в том числе высокотехнологичной) в Индию могут быть серьезно расширены. И дело не только в традиционном сотрудничестве по линии военной промышленности. Гигантский индийский рынок способен воспринять еще целый ряд товаров российского экспорта. Каких именно и получится ли реализовать эти смелые проекты? Подробности...
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Обвинения Евросоюза в адрес Москвы нельзя оставлять без ответа

В ряде случаев Россия сама должна учить Евросоюз соблюдать права человекаФото: Павел Лисицын/РИА Новости
Привычная ситуация: Евросоюз обвинил Россию в «систематическом нарушении прав человека». Бывали времена, когда к таким обвинениям еще прислушивались, так как казалось, что в правах человека Европа кое-что понимает. Но прошло время и стало ясно, что больше врет об этом, чем правда понимает. Однако ответить на очередную «постправду маразматиков» все-таки нужно. Подробности...
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Почему конфликт в Большом Камне взволновал всю страну

«Ребенок начал позволять себе нецензурные выражения и прочее. Муж не сдержался и макнул его головой в унитаз»Фото: Виктор Бартенев/Интерпресс/ТАСС
Избиение ребенка в школе приморского города Большой Камень стало одной из наиболее читаемых и обсуждаемых новостей по той причине, что подобное могло случиться практически в любой российской школе. Что делать, чтобы пятиклассники не доводили одноклассниц до операционной, а родителям не приходилось макать школьных хулиганов головой в унитаз? Подробности...
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Израиль и Украина начали «туристическую войну»

Первыми жертвами украинского пограничного возмездия стали ни в чем не повинные хасидыФото: Виктор Драчев/ТАСС
В последнее время Израиль стал массово заворачивать на своей границе украинских туристов, не без оснований подозревая в них будущих нелегальных «заробитчан». С некоторых рейсов из Киева снимают каждого пятого пассажира. В ответ Киев начал мстить – задержал на границе группу хасидов. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Непримиримая битва за праздники

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Считать 23 февраля «днем всех мужчин» или только тех, кто служил? Нужен Отечеству день его защитника? Какое отношение армия нынешней России имеет к РККА образца 1918 года под руководством грозного Наркомвоенмора Льва Троцкого? Подробности...
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На позицию девушки провожали ИГИЛ

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Рядовые немцы обалдели от того, что им пытаются привезти настоящих бойцов джихада с целью «справедливости». И вальяжно начинают объяснять, что эти люди после суда над ними будут прекрасными работниками и гражданами ФРГ. Подробности...
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Тоска по Сталину как современный культ карго

Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
Тоска по времени, когда у нас было будущее, сильно недооценена как фактор политических симпатий. Любовь к Сталину, массовый аргентинский перонизм и даже трамповское «Make America great again» – общемировая тенденция. «Again» как когда? Подробности...
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    Политические аксиомы Путина

    Послание Путина Федеральному собранию

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    Кто заплатит за российский лимузин Aurus

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      Российские VIP-лимузины «Кортеж» теперь будут собирать и в Эмиратах

      Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби
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      Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи

      После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе
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      День влюбленных в разных странах мира празднуют по-разному

      14 февраля по всему миру отмечается День святого Валентина или День всех влюблённых. Смысл праздника заключается в том, чтобы подарить любимому человеку некий подарок в виде цветов, конфет или игрушек в форме красного сердечка – известнейшего символа любви
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        Что для вас 23 февраля?
        • День защитника Отечества

        • День Советской армии

        • День мужчин

        • Просто выходной

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        Кому в скандале с программой «Кто хочет стать миллионером?» вы верите больше?
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          Что для вас 23 февраля?

          Художник сказал, как расценивать заявление Порошенко о Малевиче

             22 февраля 2019, 14:16
          Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
          Текст: Мария Трубина

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          «Вопрос о национальной принадлежности художника для меня праздный, не более значимый, чем размер обуви Малевича», – заявил газете ВЗГЛЯД художник, телеведущий Алексей Бегак, комментируя заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Казимир Малевич является представителем «украинского авангарда».

          «Вопросом на вопрос: Левитан какой художник? Литовский (он родился в городе Сувалки), еврейский или русский? Ответ: Левитан – хороший художник. Все остальное от лукавого. Любите искусство, это единственное, что стоит любить», – сказал Бегак.

          «Вопрос о национальной принадлежности художника для меня праздный, не более значимый, чем размер обуви Малевича или что он ел на завтрак», – заметил телеведущий.

          Напомним, анонсируя премьеру документального фильма «Малевич» в честь 140-летия художника, Петр Порошенко заявил, что Малевич является представителем «украинского авангарда».

          Между тем в Союзе художников посмеялись над заявлением Порошенко: «Ну и что, что Малевич родился в Киеве? Киев естественным образом входил в состав Российской империи. Можно, конечно, рассматривать Малевича как украинского художника, но любой здравомыслящий человек понимает, что все его творчество и вся его активная жизнь были связаны с Россией», – заметил в интервью газете ВЗГЛЯД председатель правления Союза художников России Андрей Ковальчук.


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