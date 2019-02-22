«Единая Россия» выступила против штрафов за превышение скорости на 10-20 км/ч

«Единая Россия» выступает против введения штрафов за превышение водителями скорости на 10-20 километров в час, сообщили в пресс-службе партии со ссылкой на координатора партийного проекта «Безопасные дороги», зампреда комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимира Афонского.

«Партийный проект «Единой России» «Безопасные дороги» выступает против внесения поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) о введении нового штрафа за превышение скорости водителями автотранспорта (от 10 до 20 км/ч)», – передает ТАСС сообщение ЕР.

В то же время партия поддерживает предложение экспертов повысить максимальную скорость вне населенных пунктов. Афонский отметил, что скорость должна повышаться с учетом того, что улучшается состояние дорог – они ремонтируются, а также появляются новые трассы.

Ранее вице-премьер Максим Акимов заявлял, что снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч является перспективным. Минтранс в свою очередь поддержал идею штрафов за такие превышения.

В декабре 2018 года правительство поручило МВД и Минтрансу подготовить предложения по усилению санкций за ряд нарушений ПДД, включая возможное возвращение штрафа за превышение скоростного лимита на 10 км/ч.