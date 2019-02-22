Названы самые бюджетные для туристов страны

В составленный рейтинг вошли как страны ближнего зарубежья – Белоруссия, Молдавия и Абхазия, так и экзотические государства типа Индии и Непала.

Рейтинг Skyscanner приводит РИА «Новости».

Была рассчитана стоимость двухнедельного отдыха с учетом перелета туда и обратно, проживания в отеле, питания в кафе и ресторанах, а также расходов на транспорт и развлечения.

Лидерами бюджетного отдыха стало ближнее зарубежье – Белоруссия, Молдавия, Абхазия, Армения и Грузия.

Из экзотических направлений самым доступным оказалось индийское – всего на 32 доллара дороже, чем поездка в Грузию.

Чуть дороже африканский континент, а именно Марокко.

Кроме того, в список попали Вьетнам и Шри-Ланка, оказавшиеся дешевле Хорватии и Греции, а также Индонезия, Таиланд, Тунис и самое дорогое из перечисленных направлений – Танзания.

В январе опрос холдинга «Ромир» показал, где собираются провести свой отпуск россияне.