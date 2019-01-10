Россияне рассказали о планах на отпуск

В 2019 году более трети россиян собираются провести отпуск у водоемов, свидетельствуют данные всероссийского опроса исследовательского холдинга «Ромир».

Более трети опрошенных (36%) сообщили, что предпочитают отдых у водоемов – на море, водохранилище, озере или реке. Чаще всего этот вид отдыха привлекает молодежь в возрасте 18–24 лет, сообщает «Ромир».

Примерно 17% опрошенных планируют познавательный отпуск и намереваются посетить культурные объекты – музеи, памятники, достопримечательности. Прежде всего, такой формат отпуска предпочитают люди средней возрастной категории (от 35 до 44 лет).

Кроме того, 16% опрошенных предпочитают экотуризм – туристические походы, рыбалку, сплавы по реке и другое, 14% ­– намереваются провести отпуск в санаториях.

Всего 8% россиян собираются на горнолыжные курорты.

В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах.

Напомним, с 1 января 2019 года вступили изменения в Трудовой кодекс, согласно которым у россиян появятся дополнительные отпуска «специального назначения» на проведение диспансеризации.