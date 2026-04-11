Мирные жители пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области

Удар украинского дрона рядом с автомобилем произошел на участке дороги Зозули – Грузское Борисовского округа, сообщил Гладков в Max.

Мужчина получил осколочные ранения спины, а у женщины диагностированы множественные осколочные ранения плеча, спины и ног. Оба пострадавших были доставлены в Борисовскую центральную районную больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Для дальнейшего лечения пострадавших перевезут в городскую больницу №2 Белгорода.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинских беспилотников на Белгородскую область два мирных жителя получили баротравмы в Шебекино и Грайвороне. До этого сообщалось, что в результате атаки со стороны ВСУ на город Шебекино Белгородской области пострадали два мирных жителя.

При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область в течение пятницы пять мирных жителей получили ранения, двое погибли.

Приуроченный к Пасхе режим прекращения огня, объявленный Россией, действует с 16.00 мск 11 апреля. Режим тишины продлится до конца дня 12 апреля.

