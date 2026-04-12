Авария привела к отключению электроэнергии и остановке трамваев в Одессе
Часть Одессы осталась без электроэнергии из-за аварии на оборудовании, остановилось движение трамваев, сообщили энергетическая компания ДТЭК и украинские СМИ.
В компании ДТЭК указали, что частичные отключения электроэнергии были введены в Хаджибейском и Пересыпском районе. Отмечалось, что озможны перебои в работе объектов критической инфраструктуры, передает РИА «Новости».
По данным СМИ, движение трамваев по улицам Одессы было остановлено. На одном из видео, опубликованном изданием, видно, как жители города вручную толкают трамвай в парк, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, портовая и энергетическая инфраструктура Одесской области на юге Украины получила повреждения на днях. В конце марта объекты портовой и энергетической инфраструктуры региона также получили серьезные повреждения.