Объявлено о формировании в России пятой дивизии ВДВ

Командующий ВДВ Андрей Сердюков сообщил, что в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) России появится пятая дивизия.

По словам генерала, наблюдавшееся в прошлом году увеличение численности ВДВ – это только один из этапов развития Воздушно-десантных войск России, передает ТАСС.

«При активной поддержке верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации планируется проведение еще нескольких мероприятий, которые будут направлены на значительное количественное и качественное усиление войск», – сообщил Сердюков в интервью изданию «Красная звезда».

Так, по словам генерала, в перспективе боевой состав ВДВ будет включать пять дивизий, четыре десантно-штурмовые бригады, артиллерийскую бригаду, соединения и воинские части обеспечения, а также военные учебные заведения.

Кроме того, в составе ВДВ предусмотрено создание бригады «нового типа», которая за счет мобильной составляющей и увеличенного боевого потенциала получит качественно иные возможности, сообщил Сердюков.

Напомним, в ноябре прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что эксперимент по созданию в Воздушно-десантных войсках соединений «нового типа» признан успешным.

Ранее командующий ВДВ Андрей Сердюков сообщал, что ВДВ работают над созданием формирований нового типа, отвечающих условиям ведения современной войны.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об изменении роли ВДВ в современных российских вооруженных силах.