Эксперимент по созданию соединений нового типа в ВДВ признан успешным

Эксперимент по созданию в Воздушно-десантных войсках соединений «нового типа» успешно завершен, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«С июня по ноябрь в ВДВ проводился уникальный по поставленным задачам и задействованному составу межвидовых сил эксперимент», – цитирует РИА «Новости» выступление Шойгу на коллегии Минобороны.

По его словам, эксперимент подтвердил, что формирование соединений «нового типа» позволит как повысить боевые возможности ВДВ, так и не допустить отставания от потенциального противника по маневренности и оперативности действий войск.

Маневренность, отметил он, достигается за счет совместного применения в едином боевом порядке с вертолетными формированиями.

Шойгу отметил, что армии ведущих государств уделяют большое внимание развитию мобильных компонентов, способных «оперативно перемещаться на большие расстояния и самостоятельно вести боевые действия».

В этих условиях, считает он, России необходимо адекватно реагировать на угрозу и повышать маневренность.

В октябре командующий ВДВ Андрей Сердюков сообщал, что ВДВ работают над созданием формирований нового типа, отвечающих условиям ведения современной войны.