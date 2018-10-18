В ВДВ задумались о новых способах применения войск

Воздушно-десантные войска работают над созданием формирований нового типа, отвечающих условиям ведения современной войны, сообщил командующий ВДВ Андрей Сердюков.

«Ведется поиск и апробация новых, отвечающих условиям современной войны, форм и способов применения войск», – цитирует РИА «Новости» выступление Сердюкова во время проверки подразделений отдельной Камышинской десантно-штурмовой бригады.

По его словам, формирования нового типа использовались при решении задач в качестве мобильного компонента на маневрах «Восток-2018» с участием Ульяновской отдельной десантно-штурмовой бригады.

«Цель эксперимента заключалась в подтверждении целесообразности формирования соединений нового типа в условиях изменяющейся военно-политической и стратегической обстановки», – отметил он.

В итоге, добавил он, была определена оптимальная организационно-штатная структура соединений нового типа.

Учения «Восток-2018» прошли с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана.

Американские СМИ публиковали снимки российских учений со спутников.

Глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал высокую мобильность и слаженность российских Вооруженных сил в ходе маневров «Восток-2018».