В США опубликовали спутниковые снимки российских военных учений «Восток-2018»

Американское издание Defense News опубликовало спутниковые снимки, на которых запечатлены российские военные учения «Восток-2018».

Фотографии, которые можно посмотреть на сайте издания, были сделаны с помощью спутников GeoEye-1 и WorldView-3 компании DigitalGlobe над полигоном Цугол в Забайкальском крае. По данным компании, на снимках зафиксировано, как самолеты Ил-76 десантируют боевые машины десанта, вооружение, а также прыжки самих десантников с парашютами.

По данным Defense News, за этим этапом учений наблюдал президент России Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что в ходе учений «Восток-2018» на полигоне «Телемба» в Бурятии российские военные применили «ракеты-невидимки», превосходящие по характеристикам зарубежные аналоги.

Учения «Восток-2018» проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана.