Россия на учениях «Восток-2018» применила ракеты-невидимки

В ходе учений «Восток-2018» на полигоне «Телемба» в Бурятии российские военные применили «ракеты-невидимки», превосходящие по характеристикам зарубежные аналоги, сообщил начальник 76-й дивизии ПВО полковник Сергей Тихонов.

Тихонов сообщил, что командование решило усложнить задачу на учениях, и не стало ограничиваться обычными учебными ракетами, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Звезда».

В ходе условного массированного удара военным требовалось сбить специальные тренировочные копии настоящих крылатых ракет, способных огибать рельеф, имитаторы баллистических боеголовок и мишени-имитаторы ракет с использованием технологии «стелс».

Полковник отметил, что при этом не было полной уверенности в успешном решении поставленных задач, «никаких стопроцентных гарантий успешного отражения столь массированного условного удара дать не мог никто».

«Дело еще и в том, что в маневрах были применены особые мишени-имитаторы ракет, с очень низкой радиозаметностью, по-другому – с технологией «стелс», «невидимки». Эти ракеты-мишени превосходят все известные иностранные аналоги уже настоящих ракет», – добавил он.

Несмотря на сложные условия, российские расчеты и экипажи смогли отразить все ракеты, а некоторые из них – еще на подлете.

Ранее десантники на учениях «Восток-2018» впервые отработали аэромобильные действия.

Учения «Восток-2018» проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана.