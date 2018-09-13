Десантники на учениях «Восток-2018» впервые отработали аэромобильные действия

Батальон Воздушно-десантных войск (ВДВ) в рамках учений «Восток-2018» впервые отработал аэромобильные действия и успешно высадился в Забайкалье, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

На полигоне «Цугол» «в ходе проведения основного этапа розыгрыша практических действий войск с задачей захвата и уничтожения выявленного центра управления боевыми действиями условного противника и овладения выгодным рубежом при поддержке армейской авиации» была осуществлена «высадка тактического десанта в составе аэромобильного батальона 31 отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ», передает РИА «Новости».

Для выполнения задачи были привлечены больше 40 вертолетов Ми-8АМТШ, два тяжелых многоцелевых транспортных вертолета Ми-26 и более десяти вертолетов огневой поддержки Ми-24.

Действия десанта «отрабатывались в рамках проведения эксперимента по созданию и боевому применению десантно-штурмовых подразделений «нового типа». Также осуществлялась «переброска военно-транспортными вертолетами подразделений мобильного резерва, на вооружении которых состоят высокоманевренные специальные транспортные средства».

На внешней подвеске Ми-8 в заданный район доставили автомобили УАЗ «Пикап», вертолетами Ми-26 было десантировано восемь мотовездеходов, четыре бронеавтомобиля «Рысь», оснащенных ПТУР «Корнет» и крупногабаритными пулеметами «Корд».

Экс-командующий группировкой России в Сирии генерал-полковник Александр Журавлев заявил, что на учениях «Восток-2018» используется обобщенный опыт участия в сирийском конфликте – «от эпизодов по захвату выгодных рубежей силами десанта до порядка ведения огня, разведки», передает ТАСС.

Генерал отметил также, что в маневрах принимало участие «максимальное число военнослужащих – 25 тыс. человек, порядка 7 тыс. единиц техники, 250 летательных аппаратов».

Ранее президент России Владимир Путин дал оценку активному этапу «Востока-2018».

Учения «Восток-2018» проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана.