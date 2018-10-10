Шойгу подвел итоги учений «Восток-2018»

Глава Минобороны Сергей Шойгу отметил высокую мобильность и слаженность российских Вооруженных сил в ходе маневров «Восток-2018».

«Соединения и воинские части были переброшены комбинированным способом на расстояние до семи тысяч километров, а корабли Северного флота совершили переход до четырех тысяч миль», – резюмировал министр, передает РИА «Новости».

Это были самые крупные за историю современной России учения, задействовавшие почти 300 тыс. военных, свыше 1 тыс. единиц воздушной техники, около 36 тыс. танков и других боевых машин, добавил Шойгу.

Также глава Минобороны отметил, что во время маневров военные наладили взаимодействие с ведомствами и органами власти 20 разных регионов.

«Они отработали вопросы планирования и выполнения совместных мероприятий территориальной и гражданской обороны», – сказал Шойгу.

В сентябре американские СМИ публиковали снимки российских учений со спутников.

Президент России Владимир Путин отмечал успешное выполнение активного этапа маневров «Восток-2018».