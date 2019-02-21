Посетителей Эрмитажа эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Посетителей Эрмитажа эвакуируют из-за сообщения о заложенных в музее взрывных устройствах, рассказал источник в правоохранительных органах.

«Поступило сообщение о минировании», – передает ТАСС сообщение источника.

Напомним, в субботу, 16 февраля, в связи с сообщениями о минировании были эвакуированы четыре торговых центра в Москве и десять объектов в Санкт-Петербурге.

В начале февраля по России прокатилась волна «минирований», когда в Москве и центральных регионах из-за угрозы взрывов были эвакуированы 220 объектов.

В Кремле это расценили как провокационные действия, «когда технологические достижения и развитые технологии попадают в руки злоумышленников и провокаторов».